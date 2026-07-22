Un giardino può rappresentare sia un gesto di controllo sia un segno di fiducia nella natura. La differenza si riflette anche in un vaso sul balcone, che può essere curato con precisione o lasciato crescere spontaneamente. Esistono due approcci opposti: da un lato, la geometria rigorosa di giardini come Versailles, dove ogni elemento è studiato e simmetrico; dall’altro, uno stile più naturale, che privilegia la crescita libera e meno strutturata.

Ci sono due modi di intendere un giardino, e sono agli antipodi. Da una parte la geometria assoluta di Versailles, dove ogni siepe è tagliata con la riga e ogni vialetto conduce a una prospettiva calcolata al millimetro. Dall’altra il disordine apparente, ma studiatissimo, del giardino all’inglese, dove sentieri curvi e piante “spontanee” imitano la natura fino a farla sembrare non progettata. Non è solo storia del paesaggismo: sono due visioni del mondo opposte, che ancora oggi influenzano il modo in cui progettiamo i nostri spazi verdi. Il giardino alla francese, il trionfo del controllo. Unsplash Simmetria e prospettiva diventano... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un giardino può essere un atto di controllo o un atto di fiducia nella natura, e si vede anche da un vaso sul balcone

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There Are No Pests: How We Grow Food Alongside Wildlife. Multilingual Version (Dubbing enabled).

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