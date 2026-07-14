Il gesto sacrilego si ripete | nuovo gravissimo atto nella diocesi di Fermo

Un atto sacrilego si è ripetuto nella diocesi di Fermo, pochi giorni dopo un episodio analogo. La chiesa locale ha segnalato che il gesto ha coinvolto un luogo di culto, danneggiando elementi sacri. L’arcivescovo ha invitato i fedeli a unirsi in preghiera, chiedendo anche di compiere un gesto concreto di riparazione. La diocesi sta valutando eventuali misure di sicurezza e indagini sono in corso.

Nuovo grave atto sacrilego nella diocesi di Fermo, dopo quello avvenuto due settimane fa. L’Arcivescovo invita tutta la comunità ecclesiale a stringersi in preghiera per offrire un gesto concreto di riparazione. A distanza di sole due settimane, un nuovo gravissimo atto sacrilego è avvenuto nella diocesi di Fermo, questa volta ad essere colpita nella notte, è stata la parrocchia del Sacro Cuore di Porto S. Elpidio. Il parroco don Tarcisio Chiurchiù ha scoperto che il tabernacolo della cappella feriale era stato asportato, insieme alla pisside e le ostie consacrate. L’arcivescovo Mons. Rocco Pennacchio, appresa la drammatica notizia, ha... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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