Un Como da Champions con Kean Bastoni più lontano dall’Al-Hilal

Il Como sta cercando di ingaggiare Moise Kean, considerato un possibile acquisto da Champions League. Al momento non ci sono offerte ufficiali né da parte del club né dalla Fiorentina, che valuta il giocatore oltre i 40 milioni di euro. La trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni, anche se non sono stati fatti passi concreti finora. Kean rappresenta una delle operazioni più ambiziose del mercato per il club lombardo. Nel frattempo, Bastoni sembra allontanarsi dall’Al-Hilal.

Il colpo da Champions può chiamarsi Moise Kean. Il Como ci sta lavorando, non ha fatto ancora offerte al giocatore o alla Fiorentina, che non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro, ma lo scatto in avanti potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’attaccante della nazionale aggiungerebbe così il biancoblu dei lariani all’azzurro della nazionale. Soprattutto, tornerebbe a giocare un torneo che ha già vissuto in passato, la Champions appunto, a cui a Firenze non avrebbe accesso. Forse per questo, su Instagram, il fratello Giovanni ha commentato con un emoji di due mani in preghiera, segnale di speranza per il trasferimento e mossa che chiaramente la piazza Viola non ha digerito benissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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