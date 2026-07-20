L’Al Hilal di Inzaghi punta su Bastoni | ecco il prezzo stabilito dall’Inter Le cifre e tutti i dettagli

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Al Hilal di Inzaghi è interessata a Bastoni e ha fatto una proposta all'Inter. La cifra richiesta dall'Inter per lasciar partire il difensore è stata rivelata da un esperto su YouTube. La trattativa riguarda un trasferimento e i dettagli economici sono stati resi noti, ma non sono stati forniti ulteriori specifiche sulle cifre esatte o sulle modalità dell'accordo.

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di Francesco Aliperta Alfio Musmarra, sul suo canale Youtube, ha svelato i dettagli dell’interesse dell’Al-Hilal di Inzaghi per Bastoni: ecco la cifra richiesta dall’Inter. L’estate dell’ Inter si accende improvvisamente con una suggestione di mercato che ha del clamoroso: l’interesse dell’ Al Hilal, club guidato dall’ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, nei confronti di Alessandro Bastoni. La notizia, emersa come un fulmine a ciel sereno, è stata approfondita dal giornalista Alfio Musmarra sul suo canale YouTube, che ha analizzato la fattibilità di un’operazione che porterebbe il difensore azzurro in Arabia Saudita. Musmarra: “Interesse reale ma fase embrionale”. 🔗 Leggi su Internews24.com

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