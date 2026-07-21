L’Inter valuta la possibilità di cedere Bastoni, che potrebbe lasciare se arrivasse un’offerta adeguata. L’Al Hilal ha manifestato interesse per il difensore nerazzurro. La società sta considerando le proposte che potrebbero arrivare, senza esclusione di cessioni. La situazione resta aperta e dipenderà dalle offerte ricevute.

Inter News 24 Bastoni può lasciare? L’Inter riflette: con l’offerta giusta non è incedibile! E l’Al Hilal. Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Al-Hilal mette nel mirino Alessandro Bastoni. La notizia, lanciata da Sky Sport, sta trovando ampie conferme e apre uno scenario a sorpresa per il calciomercato della società meneghina. Al momento non esiste una vera e propria trattativa ufficiale tra i due club, ma da Riad sono già arrivati primi contatti informali con l’agente del calciatore, Tullio Tinti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club saudita deve prima cedere un giocatore straniero per liberare un posto in rosa.... 🔗 Leggi su Internews24.com

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BASTONI: lInter ha sbagliato comunicazione

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#Bastoni potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato, sul difensore nerazzurro c'è l'Al-Hilal di #Inzaghi @DiMarzio x.com

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