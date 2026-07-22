Un campione di mototerapia per una giornata inclusiva

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 8 agosto a Riccione si svolgerà una sessione di mototerapia in mare, a partire dalle 14,30 dal porto. L’evento vede la partecipazione di un campione del mondo di questa disciplina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un campione del mondo di Mototerapia. L’8 agosto sarà una giornata speciale a Riccione. A partire dalle 14,30 dal porto di Riccione, appuntamento con la mototerapia in mare. Nell’occasione arriverà il campione del mondo di moto d’acqua Manuel Reggiani, che metterà la propria esperienza e passione al servizio dei ragazzi partecipanti. L’iniziativa è organizzata dalla Croce rossa italiana comitato locale di Riccione in collaborazione con 3zero3 Racing Team e Lega navale italiana sezione di Riccione e con il patrocinio del Comune. L’evento nasce dal progetto ‘ 3zero3 No Limits ’, un’iniziativa fondata sui valori dell’uguaglianza, dell’inclusione e della condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un campione di mototerapia per una giornata inclusiva
© Ilrestodelcarlino.it - Un campione di mototerapia per una giornata inclusiva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La società festeggia il 40° anno di attività. Una giornata di gare a Rubiera ’firmate’ Ciclistica 2000. In palio i titoli di campione provinciale Esordienti e AllieviLa società celebra 40 anni di attività con una giornata di gare a Rubiera, organizzate dalla Ciclistica 2000.

Leggi anche: ’Togo’ entra nel vivo al Novi Sad. Adrenalina, sorrisi e mototerapia

Temi più discussi: Un campione di mototerapia per una giornata inclusiva; Mototerapia in mare a Riccione con il campione Manuel Reggiani; Pontinvrea, mototerapia all’insegna dell’inclusione: la giornata nazionale; Giornata della Mototerapia Nazionale, il 22 luglio a Pontinvrea torna l’evento di Vanni Oddera.

Party Motor Alpet: ai Cardini di Roburent acrobazie, fuoco e mototerapiaCUNEO CRONACA - I motori sono pronti a tornare ad accendersi ai Cardini di Roburent: sabato 25 luglio il Monte Alpet Bike Village, in collaborazione con la Pro loco Cardini, propone una nuova edizione ... cuneocronaca.it

Mototerapia. In sella i ragazzi con disabilità col campione Vanni Oddera e i piloti Di.Di.Nuovo appuntamento con la mototerapia che porta in moto, quad e minimoto bambini eragazzi con disabilità, insieme al campione Vanni Oddera e i piloti di Diversamente Disabili L’emozione di stare in ... disabili.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web