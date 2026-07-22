un campione di mototerapia per una giornata inclusiva

Un campione del mondo di Mototerapia. L’8 agosto sarà una giornata speciale a Riccione. A partire dalle 14,30 dal porto di Riccione, appuntamento con la mototerapia in mare. Nell’occasione arriverà il campione del mondo di moto d’acqua Manuel Reggiani, che metterà la propria esperienza e passione al servizio dei ragazzi partecipanti. L’iniziativa è organizzata dalla Croce rossa italiana comitato locale di Riccione in collaborazione con 3zero3 Racing Team e Lega navale italiana sezione di Riccione e con il patrocinio del Comune. L’evento nasce dal progetto ‘ 3zero3 No Limits ’, un’iniziativa fondata sui valori dell’uguaglianza, dell’inclusione e della condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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