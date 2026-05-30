La quarta edizione di ’Togo - Joy of Life’ è iniziata al parco Novi Sad. Dopo i primi spettacoli della serata inaugurale, oggi si sono svolte le attività principali. La giornata è caratterizzata da adrenalina, sorrisi e mototerapia, con eventi che coinvolgono i partecipanti. La manifestazione prosegue con diverse iniziative programmate nel corso della giornata.

Dopo i primi show della serata inaugurale, oggi la quarta edizione di ’Togo - Joy of Life’ entra ufficialmente nel vivo delle sue attività al parco Novi Sad. L’evento si inserisce quest’anno come appuntamento chiave nel calendario di ’Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026’. Organizzata da FAS Security Solution, la manifestazione si propone l’obiettivo di abbattere ogni barriera a colpi di acceleratore, derapate e sorrisi, offrendo una grande festa rigorosamente a ingresso gratuito e aperta a tutti. Il momento istituzionale è fissato per le ore 10: al taglio del nastro parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e il sindaco Massimo Mezzetti, a testimonianza del profondo valore sociale che l’evento riveste per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Togo’ entra nel vivo al Novi Sad. Adrenalina, sorrisi e mototerapia

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