La società festeggia il 40° anno di attività Una giornata di gare a Rubiera ’firmate’ Ciclistica 2000 In palio i titoli di campione provinciale Esordienti e Allievi

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La società celebra 40 anni di attività con una giornata di gare a Rubiera, organizzate dalla Ciclistica 2000. La manifestazione prevede competizioni per le categorie Esordienti e Allievi, con in palio i titoli di campione provinciale. La giornata rappresenta un momento di riconoscimento per la società, che da quattro decenni promuove il ciclismo. La manifestazione coinvolge atleti delle categorie giovanili e si svolge in un contesto di eventi sportivi locali.

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Domani sarà una giornata importantissima per la Ciclistica 2000 Litokol, nel 40° anno di attività. La società del presidente Ruggero Rivi e del team manager William Tondelli ha infatti organizzato una giornata di gare sul circuito tra Fontana di Rubiera e San Faustino, con partenza e arrivo a Fontana davanti al Bar Tabacchi Blues: 7,7 chilometri da ripetere per un differente numero di volte a seconda della categoria, valevole come campionati provinciali sia per gli Esordienti che per gli Allievi. Un cavalcavia e un sottopasso a rappresentare un lieve saliscendi, poche curve ma strette per costringere a rilanci continui: la volata è solo sulla carta, la storia di questa manifestazione parla soprattutto di attacchi vincenti e sprint ristretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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