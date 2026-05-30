La società celebra 40 anni di attività con una giornata di gare a Rubiera, organizzate dalla Ciclistica 2000. La manifestazione prevede competizioni per le categorie Esordienti e Allievi, con in palio i titoli di campione provinciale. La giornata rappresenta un momento di riconoscimento per la società, che da quattro decenni promuove il ciclismo. La manifestazione coinvolge atleti delle categorie giovanili e si svolge in un contesto di eventi sportivi locali.

Domani sarà una giornata importantissima per la Ciclistica 2000 Litokol, nel 40° anno di attività. La società del presidente Ruggero Rivi e del team manager William Tondelli ha infatti organizzato una giornata di gare sul circuito tra Fontana di Rubiera e San Faustino, con partenza e arrivo a Fontana davanti al Bar Tabacchi Blues: 7,7 chilometri da ripetere per un differente numero di volte a seconda della categoria, valevole come campionati provinciali sia per gli Esordienti che per gli Allievi. Un cavalcavia e un sottopasso a rappresentare un lieve saliscendi, poche curve ma strette per costringere a rilanci continui: la volata è solo sulla carta, la storia di questa manifestazione parla soprattutto di attacchi vincenti e sprint ristretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La società festeggia il 40° anno di attività. Una giornata di gare a Rubiera ’firmate’ Ciclistica 2000. In palio i titoli di campione provinciale Esordienti e Allievi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciclismo giovanile: diverse soddisfazioni per la Ciclistica 2000 di Rubiera nel lungo week end pasquale. Elisa Soncini, 3° posto al debuttoDurante il lungo fine settimana pasquale, la squadra giovanile di ciclismo ha ottenuto diversi risultati positivi.

Ciclismo Esordienti e Allievi. Titoli provinciali. Top Biassono e BrugherioA Brugherio si è svolta una giornata dedicata al ciclismo, con le gare valide per assegnare i titoli provinciali di Monza e Brianza per la stagione...