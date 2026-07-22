Un Arezzo cinico e maturo sorprende il Napoli | a Dimaro finisce 3-1 per gli amaranto
Nel ritiro di Dimaro, l’Arezzo ha battuto il Napoli 3-1 in un’amichevole. La squadra toscana ha mostrato compattezza e determinazione, segnando tre gol contro una rete degli azzurri. La partita si è svolta con ritmo elevato, con l’Arezzo che ha mantenuto il vantaggio nel secondo tempo. Nessuna delle due formazioni ha subito espulsioni o infortuni evidenti durante l’incontro.
AREZZO – Nel ritiro di Dimaro, l’ Arezzo firma una prestazione di grande solidità e supera il Napoli per 3-1 in un’amichevole dal ritmo intenso. La squadra toscana guidata da mister Bucchi ha saputo capitalizzare le occasioni create, resistendo alla costante pressione della formazione partenopea e colpendo con estrema lucidità nei momenti chiave dell’incontro, confermando l’ottimo lavoro svolto in questa fase di preparazione. L’avvio di gara vede il Napoli prendere subito l’iniziativa. I partenopei si rendono pericolosi con un tiro-cross di Gutierrez e, pochi minuti dopo, con un’incursione centrale di Hojlund, che approfitta di un errore in disimpegno di Illanes ma trova la perfetta opposizione del portiere Seculin in uscita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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