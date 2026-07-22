Un Arezzo cinico e maturo sorprende il Napoli | a Dimaro finisce 3-1 per gli amaranto

Notizia in breve

Nel ritiro di Dimaro, l’Arezzo ha battuto il Napoli 3-1 in un’amichevole. La squadra toscana ha mostrato compattezza e determinazione, segnando tre gol contro una rete degli azzurri. La partita si è svolta con ritmo elevato, con l’Arezzo che ha mantenuto il vantaggio nel secondo tempo. Nessuna delle due formazioni ha subito espulsioni o infortuni evidenti durante l’incontro.