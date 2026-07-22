L’Arezzo ha disputato la sua prima amichevole della nuova stagione contro il Napoli a Dimaro. La partita ha visto in campo ventuno giocatori della squadra, con pochi ma presumibilmente efficaci. La sfida segna l’inizio delle partite ufficiali e l’avvio delle attività di preparazione per la stagione in corso.

L’attesa è finita, le chiacchiere da ombrellone possono essere momentaneamente riposte nel cassetto: oggi, mercoledì 22 luglio, l’Arezzo torna in campo per la prima amichevole della nuova stagione. E per rompere il ghiaccio, senza perdere tempo con avversari di cortesia, gli amaranto di Cristian Bucchi affrontano il Napoli di Massimiliano Allegri. Si gioca alle ore 18 allo stadio comunale SKI.IT Arena di Dimaro, sede del ritiro estivo della formazione partenopea. Un test prestigioso, ma soprattutto utile per capire a che punto sia il nuovo Arezzo. I carichi di lavoro si faranno sentire, le gambe probabilmente presenteranno regolare protesta sindacale dopo mezz’ora e i cambi saranno numerosi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Ventuno amaranto contro il Napoli: pochi ma boni, e a Dimaro si comincia a fare sul serio

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