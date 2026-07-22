Il Napoli sta finalizzando tre trasferimenti di giovani calciatori, con uno in fase di conclusione definitiva. Due operazioni sono ancora in fase di definizione, mentre una sembra ormai vicina alla chiusura. Le cessioni riguardano prestiti e trasferimenti permanenti e coinvolgono alcuni dei talenti più giovani della rosa. La società sta completando le pratiche per liberare spazio nel reparto e consolidare la squadra.

Il Napoli è pronto a far partire tre giovani della propria rosa tra prestiti e cessioni definitve. Secondo Sky Sport, una delle tre operazioni è già in via di chiusura definitiva. Ambrosino al Modena: i dettagli dell’operazione. L’operazione tra Napoli e Modena si è definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consente ai “canarini” di valutare il rendimento dell’attaccante durante la stagione. Nonostante diversi inserimenti arrivati nelle ultime ore, il Modena ha concluso la trattativa con gli azzurri senza sorprese dell’ultimo minuto. Le visite mediche rappresentano il passaggio conclusivo prima dell’ufficialità. Ambrosino al Modena: il ritorno in gialloblù. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Ultim’ora Sky, il Napoli chiude per tre cessioni: un’operazione è ai dettagli

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