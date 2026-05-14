La Lega Serie A ha comunicato che le partite della 37ª giornata in programma per le squadre impegnate nella lotta europea si giocheranno domenica alle 12. Questa decisione è arrivata dopo il via libera della Prefettura di Roma, che ha approvato il calendario definitivo. La modifica riguarda specificamente le sfide più importanti di quella giornata, tra cui quella tra Pisa e Napoli. La scelta di anticipare gli incontri è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore.

Pare essere arrivata la decisione definitiva in ottica calendario: le partite della 37esima giornata di Serie A di squadre coinvolte in lotta per l’Europa si disputeranno domenica alle 12, con il via libera definitivo della Prefettura di Roma. Ok della Prefettura di Roma: si gioca domenica alle 12. Come segnalato da Sky Sport, la Prefettura di Roma e la Lega Serie A sono arrivate a un accordo per data e orario della 37esima giornata di Serie A. Infatti, il Derby della Capitale e le conseguenti gare delle squadre coinvolte nella lotta per l’Europa – tra cui il match del Napoli a Pisa – si disputeranno domenica alle ore 12. Dopo una lunga telenovela, che era arrivata al possibile spostamento a lunedì sera, ora dovrebbe essere la decisione definitiva, data anche la prossimità alle gare stesse. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Pisa-Napoli: arriva la decisione della Lega Serie A, i dettagli di Sky

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