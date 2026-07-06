Ultim’ora Sky il Napoli piazza la prima cessione | operazione in chiusura
Il Napoli ha concluso la cessione di Alessio Zerbin al Frosinone. L’esterno, nato nel 1999, torna al club ciociaro dopo un prestito alla Cremonese. L’accordo tra le due squadre è in fase di definizione, secondo quanto riferito da Sky Sport. Zerbin lascia definitivamente il Napoli e si trasferisce in modo permanente al Frosinone.
Alessio Zerbin lascia definitivamente il Napoli e torna al Frosinone con un nuovo accordo. Come rivela Sky Sport, l’esterno classe 1999 è ormai vicinissimo al club ciociaro dopo il prestito alla Cremonese. Zerbin al Frosinone: il ritorno dopo cinque anni. L’operazione rappresenta un ritorno significativo per il calciatore. Zerbin ha già indossato la maglia del Frosinone nella stagione 2021-22, quando collezionò 9 gol in 31 partite con la squadra laziale. Quella esperienza fu determinante nella sua crescita calcistica prima del trasferimento a Napoli. Ora, dopo il biennio tra azzurri e prestito in Lombardia, il giocatore ritrova l’ambiente che lo ha lanciato nel professionismo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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