Ultimo ha registrato l’intero concerto tenuto a Tor Vergata, deciso di trasformarlo in un documentario cinematografico. L’evento, che si è svolto sul palco dell’università, sarà distribuito nelle sale come un film. La registrazione dell’intero spettacolo è stata effettuata con l’obiettivo di creare un’opera destinata al grande schermo. Il documentario sarà disponibile nelle sale cinematografiche in futuro.

Ultimoha fatto la storia a Tor Vergata ma ha deciso che non può finire qui, questo grande evento deve avere deve avere un racconto diverso destinato al cinema e per fare ciò ha deciso di registrare l’intero concerto che andrà al cinema.Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records, arriva al cinema dal 22 al 30 settembre e racconta quanto è accaduto quella sera, aggiungendo backstage esclusivi e momenti privati.Ultimoaveva già annunciato sui social che questo evento sarebbe diventato un film ma in pochi si sarebbero aspettati che ciò combaciasse con una serata ancora più importante, quella del 22 settembre, una data simbolica per il cantante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ultimo sbarca al cinema: il concerto di Tor Vergata diventa un docu film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimo, l’annuncio dopo il concerto di Tor Vergata: “Ora un film al cinema”

Ultimo al cinema dal 22 al 30 settembre col film del concerto a Tor Vergata, ci sarà anche il dietro le quinteDal 22 al 30 settembre sarà proiettato al cinema il film del concerto di Ultimo a Tor Vergata, che si è tenuto il 4 luglio e ha visto la...

‘Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata’ al cinema: backstage e momenti ineditiIl concerto-evento di Ultimo, che lo scorso 4 luglio ha radunato 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, si appresta a rivivere sul grande schermo. L’epico live dei record, intitolato Ult ... it.blastingnews.com

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il concerto dei record arriva al cinemaIl concerto di Ultimo a Tor Vergata arriva al cinema con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film diretto da Giorgio Testi. Dal 22 al 30 settembre 2026, i fan potranno rivivere il live del 4 luglio ... tg24.sky.it