Ultimo l'annuncio dopo il concerto di Tor Vergata | Ora un film al cinema

Notizia in breve

A una settimana dal concerto di Tor Vergata, che ha attirato circa 250.000 persone, l'artista ha annunciato una pausa e un periodo di riflessione lontano dall'Italia. Contestualmente, ha comunicato l'intenzione di realizzare un film al cinema per documentare l'evento. Nessuna data specifica è stata fornita per la pausa o l'uscita del film. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio pubblicato dopo il concerto.