Ultimo l'annuncio dopo il concerto di Tor Vergata | Ora un film al cinema
A una settimana dal concerto di Tor Vergata, che ha attirato circa 250.000 persone, l'artista ha annunciato una pausa e un periodo di riflessione lontano dall'Italia. Contestualmente, ha comunicato l'intenzione di realizzare un film al cinema per documentare l'evento. Nessuna data specifica è stata fornita per la pausa o l'uscita del film. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio pubblicato dopo il concerto.
L'artista a una settimana dall'evento da 250mila persone annuncia un periodo di pausa e riflessione lontano dall'Italia, ma anche un film al cinema per raccontare l'evento. Un'operazione celebrativa non nuova, che consente di massimizzare gli introiti del concerto più visto in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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