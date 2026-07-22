Ultimo l’annuncio che fa impazzire i fan | il concerto di Tor Vergata arriva al cinema

Da cinemaserietv.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I fan di Ultimo avranno presto l’occasione di rivivere uno degli eventi musicali più imponenti dell’anno. Le riprese del concerto che il cantautore romano ha tenuto a Tor Vergata il 4 luglio 2026 arriveranno infatti sul grande schermo con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film concerto in uscita nelle sale dal 22 al 30 settembre 2026. Diretto da Giorgio Testi, il progetto è prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, con la produzione esecutiva di Maestro. A dare la notizia è stato lo stesso Ultimo attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, scatenando immediatamente l’entusiasmo dei fan.   Visualizza... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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