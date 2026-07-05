Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha generato un incasso record. La cifra totale raggiunta supera ogni precedente evento simile, stabilendo un nuovo record per i concerti dal vivo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri esatti, ma si tratta di una cifra che ha fatto parlare di sé nel settore musicale. L’evento ha attirato un vasto pubblico, contribuendo a questa performance finanziaria senza precedenti.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha segnato la storia della musica e fra i tanti record battuti c’è anche quello che riguarda la cifra guadagnata con un live. Quanto ha guadagnato Ultimo con il concerto a Tor Vergata. Il 4 luglio 2026, il cantante ha realizzato una vera e propria impresa. Arrivato al concerto in elicottero, Ultimo ha sorvolato i 250mila spettatori riuniti nella spianata dell’ Università Tor Vergata. L’inizio di un evento unico e straordinario. “Siamo nella storia”, ha commentato nella notte l’artista romano. E Ultimo la storia l’ha fatta davvero, soprattutto per quanto riguarda i numeri del concerto. La cifra guadagnata grazie al concerto di Tor Vergata, d’altronde, è ben nota. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quanto ha guadagnato Ultimo grazie al concerto a Tor Vergata: la cifra è da record

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