Ultimissime Juve LIVE | Yildiz rientra alla Continassa nuovi contatti con l’entourage di Vlahovic

Yildiz è tornato alla Continassa, mentre ci sono nuovi contatti tra l'entourage di Vlahovic e i dirigenti della Juventus. La giornata si concentra sulle attività del club e sulle strategie di mercato, con aggiornamenti sulle trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali trasferimenti o sviluppi specifici, ma le discussioni tra gli agenti e la società continuano. La squadra si prepara alle prossime sfide con un focus su queste questioni.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2026. La Juve e Vlahovic tornano a parlarsi! Il nodo per il Dusan-bis legato a stipendio e commissioni: cifre e dettagli. Ore 10.20 – Novità sul possibile ritorno di Vlahovic alla Juve: riaperto il dialogo tra le parti per il rinnovo dopo l’addio, ma resta la distanza sulle cifre e sulle commissioni Rispunta l’idea Mateta per l’attacco: riallacciati i contatti con l’agente, la Juve può tornare alla carica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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KENAN YILDIZ IS HERE TO STAY | ALL GOALS WITH JUVENTUS

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