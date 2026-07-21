Ultimissime Juve LIVE | il Galatasaray insiste per Bremer Yildiz rientra alla Continassa

Il Galatasaray ha confermato il proprio interesse per il difensore brasiliano, che ha ricevuto nuove offerte. Nel frattempo, il centrocampista turco ha fatto ritorno alla sede della squadra dopo un periodo di assenza. La società juventina sta monitorando la situazione e valutando le prossime mosse. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata riguardo a eventuali trattative in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 21 luglio 2026. Rilancio del Galatasaray per Bremer: maxi offerta per il brasiliano. Il giocatore non chiude. La posizione della Juventus. Ore 15:01 – Il futuro di Bremer potrebbe essere lontano da Torino. Il Galatasaray ha messo sul piatto una maxi offerta. E il difensore della Juve non ha chiuso Trubin Juventus, trovano conferme le voci sul portiere del Benfica: il piano dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS-GALATASARAY PARTITA FOLLE: TUTTE LE REAZIONI DI SPALLETTI

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