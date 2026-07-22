Il giovane difensore nato nel 2007 ha firmato un rinnovo contrattuale con l’Inter e sarà prestato al Padova in Serie B con opzione di acquisto. La decisione permette al giocatore di continuare a svilupparsi nel campionato cadetto. Il trasferimento ufficiale è stato confermato nelle ultime ore, dopo l’accordo tra i due club. L’operazione riguarda esclusivamente il prestito con diritto di riscatto, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

di Alberto Petrosilli Il giovane difensore classe 2007 Cocchi proseguirà il proprio percorso di crescita in Serie B dopo aver prolungato il contratto con il club nerazzurro. L’ Inter ha ufficializzato il futuro di Matteo Cocchi, definendo sia il rinnovo del contratto del giovane difensore sia il trasferimento al Padova, dove avrà l’opportunità di accumulare esperienza e continuità nella prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Di seguito il comunicato diffuso dal club nerazzurro: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Cocchi al Padova Calcio. Il difensore classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Ufficiale, Cocchi passa al Padova: rinnovo con l’Inter e prestito con opzione

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