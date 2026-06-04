Chivu-Inter fumata bianca | è fatta per il rinnovo fino al 2028 con opzione di un altro anno

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’accordo tra l’allenatore romeno e l’Inter è stato concluso, con il rinnovo del contratto fino al 2028 e un’opzione per un altro anno. La firma è arrivata dopo un incontro tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra. La comunicazione ufficiale è attesa nelle prossime ore.

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Pomeriggio di lavoro intenso nella sede dell'Inter in Via della Liberazione per Cristian Chivu, dove il tecnico nerazzurro ha trascorso circa quattro ore con la dirigenza. Un summit decisivo per definire gli ultimi dettagli del suo rinnovo contrattuale, un'intesa in realtà già raggiunta da tempo. A mancare è ormai solo l'ufficialità per il prolungamento fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. L'annuncio formale è atteso a brevissimo: con ogni probabilità, sarà il presidente Giuseppe Marotta a renderlo noto domani a Parma, in occasione del Festival della Serie A. L'incontro non è servito solo a blindare l'accordo economico, ma è stato anche l'occasione per pianificare le prossime mosse strategiche del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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