Alexiou lascia l’Inter | trasferimento ufficiale all’AEK Atene in prestito con opzione

Un calciatore in prestito con opzione di acquisto lascia l’Inter per trasferirsi all’AEK Atene. La società nerazzurra ha comunicato l’addio di uno dei giovani del proprio settore giovanile. La cessione si inserisce nelle operazioni di mercato in uscita della squadra, che coinvolgono diversi talenti emergenti. Il trasferimento è stato ufficializzato nelle ultime ore.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato in uscita dei nerazzurri fa registrare un’importante operazione legata ai giovani talenti del proprio vivaio. La dirigenza del club milanese continua a lavorare intensamente per definire il futuro dei calciatori cresciuti all’interno del proprio settore giovanile, trovando sistemazioni ideali per consentire loro di accumulare esperienza in contesti competitivi e formativi. ULTIMISSIME I dettagli del trasferimento di Christos Alexiou. Come comunicato ufficialmente tramite i canali istituzionali dell’ AEK Atene, la società ellenica ha definito l’ingaggio del difensore greco Christos Alexiou. 🔗 Leggi su Internews24.com

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