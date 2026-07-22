Ue missione impossibile per Raffaele Fitto | riunificare Cipro L’ultimo muro d’Europa e l’assist di von der Leyen | Lui può farcela

Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, si occupa di questioni come fondi di coesione, agricoltura, pesca, turismo e mobilità. Dopo le elezioni europee del 2024, è stato inviato a Bruxelles dalla premier italiana. L’obiettivo principale è tentare di riunificare Cipro, considerata l’ultimo confine dell’Europa. La presidente della Commissione ha dichiarato che Fitto può riuscirci.

I piani di ripresa nazionale e i fondi di coesione, l’agroalimentare e la pesca, il turismo e la mobilità. Spedito da Giorgia Meloni a Bruxelles dopo le elezioni europee del 2024, Raffaele Fitto si è ritagliato una posizione di tutto rispetto al cuore della Commissione Ue, come vicepresidente esecutivo con delega a Coesione e riforme. E col suo stile felpato e la sua rete di rapporti consolidata prima nei lunghi anni al Parlamento europeo, poi nel biennio da ministro degli Affari europei, si è presto conquistato stima e credito tra colleghi e interlocutori chiave. Ora a dimostrazione della fiducia che nutre in lui, Ursula von der Leyen ha chiamato l’ex presidente della Regione Puglia al grande salto, con un incarico delicatissimo: Fitto è stato nominato rappresentante speciale della Commissione per Cipro. 🔗 Leggi su Open.online

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