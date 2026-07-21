Il presidente del Consiglio europeo ha richiesto un incontro con la presidente della Commissione europea per discutere delle riforme necessarie a rilanciare l’Unione. Von der Leyen ha risposto che l’Europa sta agendo concretamente, sottolineando l’impegno dell’istituzione. L’obiettivo è fare il punto sulle misure indicate e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni europee. La richiesta di dialogo si inserisce nel tentativo di accelerare il processo di riforma dell’Unione.

di Ottavia Firmani BRUXELLES Ha chiesto di incontrare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e di fare il punto assieme sulle riforme proprio da lui indicate per rilanciare l’Unione. Così, a quasi due anni dal lancio del suo rapporto sulla Competitività, Mario Draghi in visita a Bruxelles chiede un bilancio su quelle "raccomandazioni" che aveva studiato per spingere l’Europa a competere nel mercato globale, soprattutto di fronte all’immensa forza di Stati Uniti e Cina. Un incontro, e un pranzo di lavoro, proprio nella sede dell’esecutivo Ue. È andato "molto bene", il commento dell’ex premier. Dal canto suo, von der Leyen lo rassicura: "L’Europa fa sul serio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Draghi in pressing sull’Europa. Von der Leyen: "L’Ue fa sul serio"

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