La Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto come rappresentante speciale per Cipro. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite una nota. La nomina è stata annunciata dalla Commissione senza ulteriori dettagli sulle funzioni specifiche o sulla durata dell’incarico. Non sono stati forniti commenti o dichiarazioni aggiuntive riguardo alla decisione.

La Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto rappresentante speciale della Commissione per Cipro. È quanto si legge in una nota. “In tale veste”, viene spiegato, Fitto “contribuirà al processo di risoluzione della controversia nell’ambito delle Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l’inviata personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per Cipro, María Ángela Holguin Cuellar”. “Tale designazione riflette il forte impegno della Commissione per la riunificazione di Cipro, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione globale funzionale e praticabile, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i principi, i valori e la legislazione dell’Unione europea”, prosegue la nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, la Commissione nomina Raffaele Fitto rappresentante speciale per Cipro

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