Ucraina Zelensky manda via anche Syrsky | Drapatyi nuovo capo delle Forze armate ma la piazza rivuole Fedorov
Il presidente ucraino ha sostituito il comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, con il generale Mykhailo Drapatyi, 43 anni. Drapatyi è considerato un favorito tra gli ufficiali più giovani. La decisione ha suscitato reazioni tra i manifestanti, che chiedono il ritorno dell’ex ministro della Difesa, Mikhailo Fedorov. La rimozione di Syrsky e la nomina di Drapatyi avvengono in un contesto di tensione tra le autorità e la piazza.
Zelensky licenzia il comandante contestato Oleksandr Syrsky e nomina un generale 43enne, idolo degli ufficiali più giovani,Mykhailo Drapatyi. Ora la piazza reclama il ritorno dell’ex ministro della Difesa Mikhailo Fedorov. Il presidente ucraino è davanti a una scelta che rischia comunque di indebolirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L’ #Ucraina è così vittoriosa su tutti i fronti, che #Zelensky manda a casa pure il comandante delle forze armate #Syrsky. Sennò con la Russia è troppo facile. x.com
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