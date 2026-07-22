Ucraina Zelensky manda via anche Syrsky | Drapatyi nuovo capo delle Forze armate ma la piazza rivuole Fedorov

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha sostituito il comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, con il generale Mykhailo Drapatyi, 43 anni. Drapatyi è considerato un favorito tra gli ufficiali più giovani. La decisione ha suscitato reazioni tra i manifestanti, che chiedono il ritorno dell’ex ministro della Difesa, Mikhailo Fedorov. La rimozione di Syrsky e la nomina di Drapatyi avvengono in un contesto di tensione tra le autorità e la piazza.