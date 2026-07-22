Guerra Ucraina - Russia le news Zelensky rimuove Syrsky da capo delle forze armate al suo posto Drapatyi

Il presidente ucraino ha sostituito il comandante delle forze armate, nominando un nuovo ufficiale. È stata anche espulsa l’addetto militare italiano a Mosca e il suo assistente, in risposta alle decisioni italiane. La rimozione delle figure militari e diplomatiche è stata comunicata ufficialmente. Nessuna altra informazione sui motivi specifici di queste misure è stata resa nota.

L'espulsione dell'addetto militare italiano a Mosca e del suo assistente è una misura adottata in risposta alle decisioni prese dall'Italia. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, respingendo le affermazioni del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che aveva definito il provvedimento russo "un atto di vendetta" per l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma e sostenuto che Mosca avesse agito "senza alcun motivo". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avrebbe proposto a Fedorov un posto da consigliere per la Sicurezza, ma lui vuole il vecchio posto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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UCRAINA, LA GUERRA ENTRA NELLE CASE IN RUSSIA E ZELENSKY SFIDA LEUROPA | UGO POLETTI

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