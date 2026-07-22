Il nuovo comandante delle forze armate ucraine è stato nominato dopo settimane di proteste contro il suo predecessore. Si tratta di un ufficiale considerato vicino alle posizioni dell’ex ministro della Difesa, noto per le riforme innovative. La scelta del governo è stata fatta per placare le manifestazioni, puntando su un candidato che gode di supporto tra i manifestanti e che mantiene legami con l’ex ministro della Difesa.

È stato nominato dopo giorni di proteste contro il suo predecessore, ed è considerato vicino alle posizioni innovative dell'ex ministro della Difesa Fedorov La mossa di Zelensky è stata fatta per accontentare i manifestanti, dato che Drapatyi è considerato vicino al popolare ex ministro della Difesa Mychajlo Fedorov. Il suo licenziamento, deciso da Zelensky la settimana scorsa per uno scontro con Syrsky, era ciò che aveva innescato le proteste. Il dissidio era essenzialmente tra due visioni della guerra: quella innovativa di Fedorov, basata sulle nuove tecnologie come robot e droni, e quella più tradizionale di Syrsky, con l’impiego massiccio di fanteria e, secondo i manifestanti, meno rispettosa delle vite dei soldati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapatyi

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Mykhailo Drapatyi è il nuovo Capo dello Stato Maggiore dell’Ucraina. Uno degli alti ufficiali che non si è schierato con Syrsky e contro Fedorov nel momento più critico, proprio come auspicavo. I blogger russi sono terrorizzati. Bene così. x.com

Mykhailo Drapatyi sarà il nuovo comandante in capo delle Forze Armate dell'Ucraina reddit

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