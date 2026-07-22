Il presidente ucraino ha licenziato il Capo di Stato maggiore, Oleksandr Syrsky, dopo aver già rimosso il ministro della difesa. La decisione arriva in un momento di intensificazione del conflitto, che prosegue sul campo senza sosta. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi della sostituzione. Le forze militari continuano a operare nella regione, mentre l’amministrazione mantiene la sua posizione. La guerra prosegue con azioni militari e spostamenti di personale.

In Ucraina dopo aver silurato il ministro della difesa, il presidente Zelensky licenzia anche il Capo di Stato maggiore, Oleksandr Syrsky. Sul campo, intanto, la guerra continua. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Tv2000.it - Ucraina, licenziato Capo di Stato maggiore. La guerra continua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, licenziato Capo di Stato maggiore. La guerra continua

Notizie e thread social correlati

“Zelensky pronto a sostituire il capo di Stato Maggiore”: Oleksandr Syrskyi può essere la prossima ‘vittima’ del mega-rimpasto a KievIl comandante delle forze di terra potrebbe essere sostituito nel prossimo rimpasto di governo a Kiev.

Visita del Capo di Stato Maggiore libico all’Accademia Navale Italiana di Livorno.Il capo di stato maggiore dell’Esercito libico ha visitato l’Accademia Navale Italiana di Livorno.

Temi più discussi: Zelensky ha licenziato il capo delle forze armate; Zelensky ci ripensa e cede alle proteste, via il capo dell’esercito; La società civile Zelensky ci ripensa e sacrifica il generale Syrskyi per ricompattare l’Ucraina; Ucraina, la piazza si ribella a Zelensky: scoppia la protesta per la cacciata del ministro Fedorov (VIDEO).

Thread di notizie e conflitti attivi 21 luglio 2026 reddit

Ucraina, rimosso anche il capo di Stato Maggiore SyrskyUna settimana fa il presidente Zelensky aveva licenziato il ministro della Difesa, Fedorov, provocando proteste in tutto il Paese ... avvenire.it

Mykhailo Drapatyi, chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine nominato da ZelenskyLeggi su Sky TG24 l'articolo Mykhailo Drapatyi, chi è il nuovo capo delle forze armate ucraine nominato da Zelensky ... tg24.sky.it