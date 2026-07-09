Visita del Capo di Stato Maggiore libico all’Accademia Navale Italiana di Livorno

Il capo di stato maggiore dell’Esercito libico ha visitato l’Accademia Navale Italiana di Livorno. La visita è avvenuta di recente e ha coinvolto un alto ufficiale militare libico. La visita ufficiale si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati.

Visita del Generale Al-Namroush all’Accademia Navale Italiana. ROMA (ITALPRESS) – Il generale Salah al-Din al-Namroush, capo di stato maggiore dell’Esercito libico, ha recentemente compiuto una visita ufficiale all’Accademia Navale Italiana di Livorno. Accompagnato da una delegazione, il generale ha avuto l’opportunità di incontrare il comandante dell’Accademia per discutere in merito ai programmi di formazione e addestramento offerti. Questo incontro rappresenta un passo significativo nella cooperazione tra Libia e Italia nel settore militare. Panoramica dei Programmi di Formazione e Cooperazione. Durante la visita, il generale al-Namroush ha effettuato un sopralluogo nelle strutture didattiche e di addestramento dell’Accademia Navale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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