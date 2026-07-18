Il comandante delle forze di terra potrebbe essere sostituito nel prossimo rimpasto di governo a Kiev. La decisione di Zelensky di rimuovere il capo di Stato Maggiore potrebbe essere evitata, dopo che si era parlato di una possibile sostituzione. La notizia arriva a due giorni dalla dichiarazione del presidente riguardo a una scelta difficile da compiere. Le fonti indicano che l’annuncio ufficiale sulla riorganizzazione non è ancora stato fatto.

Quella scelta difficile di cui ha parlato appena due giorni fa, Volodymyr Zelensky forse non dovrà prenderla. Dopo le dimissioni del ministro della Difesa Mikhailo Fedorov, secondo quanto poi emerso dovute allo scontro col capo di stato maggiore Oleksandr Syrskyi, il presidente ucraino aveva dichiarato: “Con una guerra in corso, un Presidente non dovrebbe essere costretto a fare una scelta in una situazione come questa. Preferirei l’unità. Ma le parti non la hanno trovata. E non è solo un problema delle parti, ma anche mio”. Un’indiscrezione del Financial Times, mentre a Kiev continuano a saltare teste nei ruoli chiave di governo e forze... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Zelensky pronto a sostituire il capo di Stato Maggiore”: Oleksandr Syrskyi può essere la prossima ‘vittima’ del mega-rimpasto a Kiev

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