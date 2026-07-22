Ucraina-Iran | i nodi geopolitici per imporre il primato americano

L’Ucraina ha accusato l’Iran di aver fornito droni utilizzati nel conflitto, mentre le autorità iraniane negano ogni coinvolgimento. La questione ha portato a un aumento delle tensioni tra i due paesi e ha coinvolto anche gli Stati Uniti, che sostengono di voler mantenere il primato nella regione. In parallelo, analisti ricordano le preoccupazioni storiche riguardo all’influenza dell’industria militare sulla politica americana, richiamando un discorso del passato sul rischio di un eccessivo potere del settore militare-industriale.

Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares in una nota pubblicata su Common Dreams ricordano l’allarme lanciato da Dwight Eisenhower sul pericolo rappresentato dall’influenza dell’apparato militar-industriale sulla politica statunitense. “Sessantacinque anni dopo, gli avvertimenti di Eisenhower si sono rivelati ripetutamente e tragicamente fondati”, scrivono. “La democrazia americana è appesa a un filo, mentre il complesso militare-industriale, che ora comprende la Silicon Valley, detta la politica estera americana ignorando le obiezioni dei cittadini”. “L’obiettivo è la supremazia americana, ovvero la ricchezza, il potere e i privilegi incontrastati delle élite americane, senza alcun controllo da parte di altre nazioni o gruppi di nazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Attacco all'Iran. Stati Uniti e Israele vogliono il cambio di regime a Teheran

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