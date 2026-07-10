Scontro acceso a In Onda (La7) tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, sulla posizione italiana e europea rispetto al conflitto in Ucraina. Conte parte dal principio che “deve ritornare la politica e la politica deve ritornare con la diplomazia, perché la diplomazia non costa, mentre la corsa al riarmo costa 500 miliardi per l’Italia di qui al 2035 “. La parte più tesa del confronto si accende quando il presidente dei 5 Stelle porta l’attenzione su un aspetto che, a suo parere, passa “un po’ sotto silenzio”: da due mesi l’Europa non riuscirebbe a individuare un negoziatore per aprire un canale diplomatico con Mosca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Conte a La7: “Dobbiamo mandare questo governo a casa per imporre una svolta negoziale anche in Ucraina”. Scontro con Fittipaldi

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