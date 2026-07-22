Il presidente dell’Ucraina ha rimosso il comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, e ha nominato al suo posto il capo delle forze congiunte, Mykhailo Drapatyi. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita riguardo al cambio di comando. La notizia riguarda le forze militari ucraine in un momento di tensione nella regione.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha licenziato il comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, e ha nominato al suo posto il capo delle forze congiunte, Mykhailo Drapatyi. Una mossa che segue le proteste scatenate dal licenziamento dell’ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, a cui il capo dello Stato ha offerto un nuovo incarico governativo nel settore tecnologico per placare la piazza. Tra Fedorov e Syrsky si era ormai creato un livello di scontro tale da rendere inevitabile il “taglio” di entrambi, un passaggio che però il presidente ucraino non aveva calcolato fino in fondo nelle sue conseguenze popolari. La... 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Ucraina: il presidente Zelensky ha licenziato il comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky

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Ukrainian President Zelensky has just fired military Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi

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Zelensky ha licenziato il capo delle forze armateIl presidente ucraino ha licenziato il comandante delle forze armate, il generale Oleksandr Syrsky, in seguito a settimane di manifestazioni e...

Temi più discussi: Ucraina, Zelensky silura anche Syrskyi; Le proteste in Ucraina ora sono contro il generale Oleksandr Syrsky; Zelensky fa fuori anche il generale Syrskyi dopo il ministro Fedorov; Syrsky, luglio 2026.

Attenzione: i canali ucraini su Telegram scrivono ormai con certezza che il Capo dello Stato Maggiore dell’Ucraina, il generale Oleksandr Syrskyi, è stato rimosso dalla sua posizione. Il presidente Zelensky ha dunque deciso di risolvere la crisi politica alla Zel x.com

Zelensky licenzia il generale supremo dell'Ucraina dopo le proteste reddit

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Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Credit: Pierre Teyssot / AGFIl presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha licenziato il comandante delle forze armate, Oleksandr Syrsky, e ha nominato al suo posto il capo delle forze congiunte, Mykhailo Drapatyi. Una mossa ... tpi.it