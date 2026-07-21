zelensky ha licenziato il capo delle forze armate

Il presidente ucraino ha licenziato il comandante delle forze armate, il generale Oleksandr Syrsky, in seguito a settimane di manifestazioni e proteste pubbliche. Le proteste sono state motivate dalla richiesta di rimuovere l’alto ufficiale, che ha portato alla sua sostituzione. La decisione è stata comunicata dopo un periodo di tensione e mobilitazioni di cittadini che chiedevano un cambio nel comando militare.

Il generale Oleksandr Syrsky è stato rimosso dopo giorni di manifestazioni e proteste a sostegno dell’ex ministro della Difesa Il presidente ucraino Volodymyr ucraine, il generale Oleksandr Syrsky, dopo che per giorni sono andate avanti proteste di manifestanti che ne chiedevano la rimozione. Le manifestazioni erano iniziate dopo che Zelensky aveva licenziato il ministro della difesa Mychajlo Fedorov, per via di alcuni scontri con Syrsky. Fedorov aveva ottenuto un certo consenso popolare dopo che negli ultimi mesi aveva cambiato l’approccio alla guerra dell’Ucraina, facendo un maggiore affidamento sulla tecnologia di droni e robot. Le proteste in suo sostegno si erano trasformate in contestazioni contro Syrsky, accusato di avere un approccio troppo arretrato e di stampo sovietico, poco attento alle morti fra i suoi soldati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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