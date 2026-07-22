Ucraina Gallagher | non dimentico i volti di chi ha perso tutto Lavoriamo insieme per la pace

Al termine di una missione in Ucraina, l'arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali ha dichiarato di non dimenticare i volti di chi ha perso tutto. Ha riferito di aver incontrato persone coraggiose, resilienti e disposte a soffrire per la libertà e la pace. L’intervista si è concentrata su le impressioni raccolte durante la visita e sulla volontà di lavorare insieme per la pace.

Intervista con l’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali al termine della sua missione in Ucraina. “Ho visto persone coraggiose, tenaci e resilienti, disposte a soffrire per la libertà e per la pace. Anche noi, con i nostri strumenti, siamo chiamati a lottare e a fare il possibile in questo senso”, dice. E su una eventuale visita del Papa: “Con tempi e modalità che siano il più possibile fruttuose” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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