Il segretario per i Rapporti con gli Stati è in Ucraina fino al 21 luglio come legato pontificio per il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino. Durante la visita, ha affermato che le condizioni sono favorevoli per una pace giusta. La missione si concentra sulla situazione nel Paese e sui rapporti con le autorità locali.

Il segretario per i Rapporti con gli Stati da ieri fino al 21 luglio nel Paese est-europeo come legato pontificio per il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino. Prima tappa a Leopoli con l'incontro con l'arcivescovo Mokrzycki e alcune autorità locali alle quali ha ribadito l'auspicio di "riportare pace in questa parte di Europa". In serata, il trasferimento a Kyiv per l'appuntamento con il capo della Chiesa greco-cattolica Shevchuk . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Gallagher in missione in Ucraina: “Condizioni giuste per una pace giusta”

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