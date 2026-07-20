Ucraina, prosegue la missione di Mons. Gallagher. Supplica per la pace

Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, prosegue la sua missione in Ucraina. Ieri ha pronunciato una supplica per la pace presso un santuario mariano situato a pochi chilometri da Kiev. La visita si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere la pace nel paese. La missione continua con incontri e visite in diverse località ucraine, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli esiti delle attività.

Continua la missione di monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, in Ucraina. Supplica per la pace al santuario mariano del monte Carmelo, ieri, a pochi km da Kiev. Oggi invece incontrerà il presidente Zelensky. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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