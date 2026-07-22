Dopo il vertice Nato di Ankara, i ministri della Difesa e degli Esteri italiani hanno spiegato che la linea del Paese si concentra sul fianco sud e sulla deterrenza. La riunione ha evidenziato come la sicurezza europea non possa più essere data per scontata, richiedendo un impegno più rigoroso. La nuova cornice internazionale impone all’Italia di rafforzare le proprie capacità di difesa, in particolare nel contesto della crisi in Ucraina.

Il vertice Nato di Ankara consegna all’Italia una cornice più esigente, nella quale la sicurezza europea non può più essere considerata un dato acquisito. Nella relazione alle commissioni Esteri e Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno collegato gli esiti del summit a un quadro internazionale segnato dalla guerra russa contro l’Ucraina, dalle crisi nel Mediterraneo allargato e dalla necessità di rafforzare il contributo europeo dentro l’Alleanza. La linea del governo è costruita su un equilibrio preciso. Più capacità, più responsabilità e una presenza italiana capace di tenere insieme deterrenza, diplomazia e tutela degli interessi nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Formiche.net - Ucraina, fianco Sud e deterrenza. La linea italiana dopo Ankara spiegata da Crosetto e Tajani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vi spiego la linea italiana tra Ucraina, fianco Sud e spesa Nato. Parla CaloviniDurante il vertice Nato di Ankara, si è discusso della linea italiana tra Ucraina, il fianco Sud e la spesa militare della Nato.

Meloni arriva a vertice Nato di Ankara con Tajani e Crosetto. La premier ha scelto un completo verdeLa premier italiana si è recata a Ankara per partecipare al vertice Nato, accompagnata dai ministri degli Esteri e della Difesa.

Temi più discussi: Ci sono droni, difesa e (tanti) soldi nel patto tra Kiev e Bruxelles; La Task Force X Central, come l’Italia guida la trasformazione della NATO; Med-Or Day, Cavo Dragone Nato si rafforza, Mediterraneo crocevia strategico; Ucraina, cresce la pressione sulla Grecia per duecento missili Patriot.

Vi spiego la linea italiana tra Ucraina, fianco Sud e spesa Nato. Parla CaloviniIl vertice Nato di Ankara arriva in una fase segnata dalle tensioni tra Washington e alcuni alleati europei, dagli interrogativi sulla continuità del sostegno all’Ucraina e dal confronto sui nuovi imp ... formiche.net

Tajani al vertice NATO di Ankara: Dalla Russia minacce alla sicurezza italiana, focus su Golfo e Fianco SudAl Vertice NATO di Ankara, Tajani rilancia il Fianco Sud, incontra i partner del Golfo e informa gli alleati sul caso degli agenti russi individuati in Italia. lamilano.it