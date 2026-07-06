vi spiego la linea italiana tra ucraina fianco sud e spesa nato parla calovini

Durante il vertice Nato di Ankara, si è discusso della linea italiana tra Ucraina, il fianco Sud e la spesa militare della Nato. La riunione si svolge in un momento di tensioni tra Washington e alcuni alleati europei, con domande sulla continuità del supporto all’Ucraina e sui nuovi impegni finanziari richiesti ai Paesi dell’Alleanza. La discussione riguarda anche le strategie di difesa e la presenza militare sui diversi fronti.

Il vertice Nato di Ankara arriva in una fase segnata dalle tensioni tra Washington e alcuni alleati europei, dagli interrogativi sulla continuità del sostegno all’Ucraina e dal confronto sui nuovi impegni finanziari richiesti ai Paesi dell’Alleanza. Sul tavolo ci sono anche il riequilibrio delle responsabilità tra Stati Uniti ed Europa, il rafforzamento dell’industria della difesa e l’attenzione da riservare alle crisi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Airpress ne ha parlato con Giangiacomo Calovini, deputato di Fratelli d’Italia, membro dell’Assemblea parlamentare della Nato e presidente della Commissione sul Mediterraneo, per capire con quali priorità l’Italia arrivi al summit, quale spazio possa ottenere il fianco Sud e come possano evolvere i rapporti tra Europa e Stati Uniti all’interno dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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