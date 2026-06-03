Un uomo di 56 anni, residente a Sermoneta, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cisterna di Latina per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente si è verificato a Campoverde, frazione del comune di Aprilia, in provincia di Latina, dove l’uomo ha perso il controllo della propria auto, urtando una staccionata e un palo della luce. Dettagli dell’incidente e indagini. L’attività investigativa è scaturita da un precedente incidente stradale avvenuto il 18 maggio scorso, quando il conducente ha danneggiato una staccionata e un palo della linea telefonica. A seguito di questo evento, i carabinieri hanno effettuato accertamenti sul posto, durante i quali hanno sottoposto l’uomo a esami alcolemici e tossicologici presso una struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: ubriaco e sotto effetto di droga alla guida, denunciato 56enne a Campoverde

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