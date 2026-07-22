Secondo Tuttosport, il vero problema riguardante Vlahovic non riguarda il suo stipendio, ma altri aspetti contrattuali. La Juventus sta monitorando il mercato brasiliano e segue da vicino Nico Gonzalez, coinvolto in un possibile scambio. La notizia emerge dalla rubrica ‘Aperimercato’ su YouTube, pubblicata il 22 luglio. La situazione del calciatore serbo e le strategie della società sono al centro di discussioni, senza dettagli sui termini economici del contratto.

2026-07-22 20:22:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Consueto appuntamento quotidiano con ‘Aperimercato’, la rubrica targata Tuttosport su YouTube. Nella puntata di oggi, in studio con Cristiano Corbo, Paolo Pirisi che ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus. Tra nodi spinosi come quelli di Koopmeiners e Openda fino alla necessità di arrivare subito a un attaccante, con novità importanti anche sulla situazione legata al possibile ritorno di Dusan Vlahovic e la partenza di Nico Gonzalez. Senza dimenticare, ovviamente, il Dibu Martinez per la porta con il dubbio. infortunio. Juve: si tratta Kessié. Koopmeiners. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Vlahovic, ma quale stipendio: ecco il vero nodo! Occhi Juve in Brasile e il flirt di Nico Gonzalez

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