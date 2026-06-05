Il club spagnolo sta negoziando con la Juventus per il riscat del cartellino di Nico Gonzalez, mentre a Torino si valutano le implicazioni di questa possibile cessione. La trattativa riguarda la possibilità di acquistare definitivamente il giocatore, attualmente in prestito. La Juventus non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma si discute sulle implicazioni di un eventuale addio. La squadra italiana sta monitorando la situazione e valutando come possa influire sulla rosa.

di Luca Fioretti I Colchoneros trattano con la Juventus il riscatto definitivo del cartellino di Nico Gonzalez, mentre a Torino cresce il rimpianto tattico. I fari del mercato della Juventus rimangono accesi sull’asse con Madrid, dove si sta consumando un capitolo cruciale per le finanze e la strategia dei bianconeri. Nelle prossime settimane, la dirigenza spagnola dell’Atletico cercherà di stringere i tempi per trovare un accordo sul riscatto definitivo di Nicolas Gonzalez, attualmente in terra iberica con la formula del prestito. Il rendimento dell’esterno argentino lontano da Torino è stato nel complesso positivo, tanto da convincere l’ambiente dei Colchoneros a puntare sulla sua permanenza a titolo definitivo, offrendo alla Continassa una preziosa carta da giocare nelle trattative parallele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ma questo Nico Gonzalez davvero non avrebbe fatto comodo alla Juve di Spalletti? Perché può essere un rimpianto

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NICO GONZALEZ TORNA IL GIALLO DELLA CLAUSOLA E IL PIANO DI SPALLETTI

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Questo vuole il carattere e fa gli esempi di Locatelli e mckennie e piange per Nico Gonzalez Se non mi distacco quest'anno totalmente da sta squadra poco ci manca x.com

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