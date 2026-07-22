Tutti online e sempre più stanchi Il digital detox è il nuovo lusso dell’estate 2026

Il rischio vulcanico nei Campi Flegrei è considerato elevato, con il vulcanologo che ha evidenziato gravi errori di comunicazione sulla situazione. Nel frattempo, il fenomeno del digital detox si afferma come tendenza estiva, mentre il “co-bedding” nei neonati prematuri, come nel caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson, viene studiato come possibile innovazione nel settore pediatrico. Tutti online e sempre più stanchi, le persone cercano di ridurre l’uso dei dispositivi digitali.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Sempre più persone scelgono vacanze dedicate al benessere psicofisico: natura, silenzio, digital detox, cammini e spa mediche. E la scienza ne conferma i beneficiSempre più persone optano per vacanze incentrate sul benessere psicofisico, scegliendo destinazioni tra natura, silenzio e spa mediche.

Vacanze detox: perché sempre più persone spengono smartphone e social in estateSempre più persone scelgono di spegnere smartphone e social durante le vacanze estive.

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#Juventus e ADIDAS svelano oggi la nuova maglia Away per la stagione 2026/27:sarà con l'iconica colorazione rosa. Il Kit Away è disponibile da oggi negli Juventus Official Store di Torino, Milano e Roma e, come sempre, sullo Store Online bianconero. #Fin x.com