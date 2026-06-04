Vacanze detox | perché sempre più persone spengono smartphone e social in estate

Sempre più persone scelgono di spegnere smartphone e social durante le vacanze estive. Questa tendenza si è sviluppata negli ultimi anni, con molti che preferiscono staccare completamente dai dispositivi digitali per qualche settimana. La decisione riguarda sia il desiderio di godersi il tempo libero senza distrazioni sia la volontà di evitare la pressione di condividere ogni momento online. La pratica si sta diffondendo anche tra chi, in passato, aveva fatto delle condivisioni sui social una parte centrale delle proprie ferie.

Per molti anni è stata una delle mode più sentite del momento: per tanto tempo la vacanza è stata un qualcosa da raccontare e mostrare obbligatoriamente sui social. Mille stories e foto perfette che hanno reso meno tangibile vivere ciò che ci circondava.Oggi però qualcosa sta cambiando, sempre. 🔗 Leggi su Today.it

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