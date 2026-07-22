tutti i centisti del liceo lorenzini

Sono 19 studenti del liceo Lorenzini di Pescia che hanno superato l’esame di maturità con il massimo dei voti, i cosiddetti centisti. La preside Raffaella Fambrini ha annunciato pubblicamente i nomi, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione dei dati sensibili. La dirigente ha rivolto le sue congratulazioni agli studenti per il risultato ottenuto.

Sono 19 i centisti del liceo Lorenzini di Pescia ai quali la preside Raffaella Fambrini vuol fare pubblicamente le proprie congratulazioni. A rendere noto l’elenco completo è stata proprio la dirigente scolastica, dopo aver raccolto tutte le autorizzazioni per la gestione dei dati sensibili. Ecco di seguito tutti i nomi. La classe che ha raggiunto il record delle lodi è la 5B linguistico. Come già avevamo scritto, in questa classe sono ben quattro i lodisti: Ginevra Magrini, Sara Raffaelli, Alice Tonfoni e Yana Papini. Nella 5A linguistico, un’altra centista con lode: Giulia D’Amaddio. Nell’indirizzo classico, secondo i dati forniti dalla segreteria didattica, altri sei centisti: Arianna Cesare (con lode), Cecilia Corcini (con lode), Gemma Cuomo, Claudia González, Niccolò Guarnieri, Sofia Lacroix. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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