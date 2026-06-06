È stato grande il successo dello spettacolo del liceo Lorenzini ’ Come viene viene ’, andato in scena al teatro Pacini. Un esperimento che è terminato proprio durante il debutto. ’Come viene viene’ racconta un episodio di autogestione delegata dagli adulti ai ragazzi e di cui gli adulti dovranno un giorno, infallibilmente, render conto a qualche tribunale. Tutto in mano agli allievi, dunque, con la benedizione dell’esperta docente Jula Bevilacqua e l’investitura di uno studente a regista-supplente per l’allestimento della sciagura. Poi la scelta, anche, di riproporre un testo non esattamente abbordabile né sostenuto da una consolidata tradizione, come il Romeo e Giulietta di Shakespeare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ragazzi del Lorenzini in scena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grosseto in semifinale: Lorenzini punisce l’errore del BatignanoDurante la partita, Lorenzini ha approfittato di un errore difensivo del Batignano, mettendo a segno un gol decisivo.

Al via la 41ª edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi: a Marano, Vignola e Savignano va in scena il protagonismo giovanileSabato 9 maggio apre ufficialmente la 41ª edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, un evento che si svolge in diverse città, tra cui...

Argomenti più discussi: I ragazzi del Lorenzini in scena; Lorenzini sale sul Carro(ccio): Squadra coesa, io ci credevo. Sì ai giovani, ma che si impegnino; La biblioteca di San Miniato Basso sarà intitolata a Carlo Collodi. I lavori proseguono; Gabinetto Vieusseux: un 2026 tra Collodi, Pasolini e intelligenza artificiale.

A Firenze Michelangelo e Lorenzini per sensibilizzare i ragazzi alla paceVi scrivo per chiedervi di aiutarmi a sensibilizzare la collettività al mio progetto. Ho realizzato per due anni consecutivi, in piazza Santa Croce a Firenze, i progetti prima del David di ... ilfattoquotidiano.it