Durante la partita, Lorenzini ha approfittato di un errore difensivo del Batignano, mettendo a segno un gol decisivo. Nel finale, tre giocatori sono stati espulsi in seguito a un acceso scontro tra le due squadre. La partita si è conclusa con la vittoria di Grosseto, che si è qualificata per la semifinale.

Come ha fatto Lorenzini a trasformare l'errore difensivo in gol?. Chi sono i tre giocatori espulsi durante il finale rovente?. Perché il Batignano non è riuscito a sfruttare il suo potenziale?. Come gestirà Cacitti il Grosseto dopo le due espulsioni subite?.? In Breve Espulsioni di Niccolini, Pierallini e Gibertini durante i 5 minuti di recupero.. Ammonizioni per Galatolo, Totino, Vergari, Carena e Cursi durante il match.. Semifinale Grosseto contro Venturina Calcio programmata per sabato 6 giugno.. Follonicagavorrano e Invictasauro disputano la semifinale venerdì 5 giugno.. Grosseto e Batignano si affrontano in un quarto di finale acceso: il colpo decisivo di Lorenzini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto in semifinale: Lorenzini punisce l’errore del Batignano

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