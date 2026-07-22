Sabato a Miami, la polizia federale ha arrestato due uomini, tra cui uno noto influencer. L'arresto è avvenuto in un'area residenziale, con agenti che hanno circondato l'edificio e portato via le persone coinvolte. Questa operazione rappresenta l'ultimo episodio di una lunga serie di procedimenti legali iniziati nel 2014 e che si sono svolti tra tre paesi diversi. Finora, nessuna delle indagini ha portato a condanne definitive.

L'arresto a Miami è l'ultimo capitolo di una serie di vicende giudiziarie iniziate nel 2014, proseguite tra tre paesi e per ora sempre finite nel nulla Sabato la polizia federale statunitense ha arrestato a Miami uno dei più noti e rilevanti influencer misogini al mondo, Andrew Tate, e suo fratello Tristan. Non è la prima volta: delle vicende giudiziarie dei fratelli Tate si parla dal 2022, quando furono arrestati in Romania. I capi d’imputazione, ora come allora, sono numerosi e gravissimi: tra le altre cose, i due sono accusati di aver messo in piedi un sistema criminale finalizzato alla tratta di donne, anche minorenni, e al loro sfruttamento sistematico per arricchirsi con la produzione di contenuti pornografici online. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutta la storia dei fratelli Tate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intervista doppia Aurora e Nicolò

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami. Chi sono i fratelli eroi dei Maga accusati (anche) di stupro e tratta di esseri umani

I fratelli Tate sono stati arrestatiI fratelli Tate sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura britannica aveva annunciato nuove accuse contro di loro e aveva...

Temi più discussi: Il Raddese e Vignavecchia | C’è una nuova storia (molto ambiziosa) tutta da raccontare nel Chianti Classico; Mondiali, la classifica aggiornata dei marcatori di tutti i tempi: Mbappé vola e supera anche Messi; Una storia ancora tutta da scrivere. Perché Genova è rimasta memoria; Chi sono i fratelli Tate, i due influencer idoli della manosfera arrestati (di nuovo) a Miami.

Per la prima volta in tutta la storia dei #Mondiali, i portieri delle due Nazionali finaliste ( #UnaiSimon e #EmilianoMartinez) indossano entrambi il numero 23. #SpagnaArgentina x.com

Da Salvini a Grillo a Berlusconi: tutta la storia dei politici italiani negli Epstein FilesSi sa, il denaro non è mai troppo lontano dal potere, e viceversa. E chi segue l’uno e l’altro si ritrova quasi sempre a parlare di politica. Jeffrey Epstein ha incarnato questa verità in modo ... fanpage.it

Beckham contro Beckham, la faida continua. Tutta la storia fino all’ultimo atto: la visita di HarperNon sembra destinata a risolversi, almeno per il momento, l’ormai annosa faida dei Beckham, che ha portato alla rottura tra David e Victoria e Brooklyn. Da quando è sposato con Nicola Peltz, il ... iodonna.it