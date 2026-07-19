andrew e tristan tate arrestati a miami chi sono i fratelli eroi dei maga accusati anche di stupro e tratta di esseri umani

I fratelli Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami. Sono noti come influencer dei Maga, con milioni di follower sui social media. Sono accusati di stupro e tratta di esseri umani. L'arresto è avvenuto il 19 luglio 2026.

Miami, 19 luglio 2026 – Sono stati arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer eroi dei Maga, fautori dell' ipermascolinità e con milioni di follower sui social media. Secondo quanto riportato da Il Guardian, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli sono stati inoltre incriminati in Romania per tratta di esseri umani, stupro e costituzione di un'associazione a delinquere, in seguito al loro arresto avvenuto nel dicembre 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Andrew & Tristan Tate Arrested in Miami... Here We Go Again | The Coffee Pod

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I fratelli e noti influencer Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami, dopo che i procuratori del Regno Unito hanno formulato ulteriori accuse penali nei loro confronti, tra cui stupro e traffico sessuale, e richiesto quindi la loro estradizione x.com

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